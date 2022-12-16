Rusya: Erdoğan’ın üçlü görüşme düşüncesine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisini Rusya ve Suriye devlet başkanları ile bir araya getirecek üçlü bir görüşme düzenlenmesi yönündeki düşüncesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bogdanov ilgili soru üstüne, “Egemen komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız” yorumunu yaptı.

Bununla beraber öyle üçlü bir görüşme düzenlenebilmesi için ilk başta Şam’ın bu konuda ne düşündüğünü netleştirmeleri gerektiğini de ekleyen Bogdanov, “Fakat Türkiye’nin tavrını sadece memnuniyetle karşılayabiliriz, buna olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik