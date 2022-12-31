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31 Ara 2022 10:59

Beşar Esad'dan Putin'e yeni yıl mesajı

Beşar Esad'dan Putin'e yeni yıl mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yeni yıl vesilesiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi.

Arap medyasına göre Suriye lideri Beşar Esad, bu yılın Rusya Federasyonu’na hayır, bereket ve sürekli ilerleme ile refah getirmesini diledi.

Beşar Esad, Rusya’nın teröre karşı savaşında Suriye halkına verdiği büyük desteğin, topraklarının bütünlüğü ve selametini koruma çabasının yanı sıra dünya halklarının haklı davalarının yanında olmasının, savaş politikaları, hakimiyet ve terörizme destek karşısında barış ve istikrarı savunmasının Rusya Federasyonu’nun sahip olduğu ilke ve değerleri aksettiğini belirterek, Suriye’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri kalıcı bir gelişme içinde sürdürme konusundaki istekliliğini vurguladı.

Rusya lideri Vladimir Putin ise Beşar Esad ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin yeni yılını kutlamıştı.

News Code 1906729

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