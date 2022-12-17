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17 Ara 2022 12:07

Rusya, Kaliningrad'da tatbikata başladı

Rusya, Kaliningrad'da tatbikata başladı

Rusya'nın, Avrupa Kıtası'ndaki tek toprağı olan Kaliningrad'da, Baltık Filosu tarafından bin 500 asker ile tatbikat başlatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Baltık Filosu, Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad'da bin 500 asker ile tatbikata başlandığını duyurdu.

Aynı zamanda Rus anakarasından ayrı bir nokta olan Kaliningrad'ın Baltık Denizi kıyılarında başlayan tatbikatta 10'dan fazla savaş gemisi ve 100'den fazla askeri aracın görev alacağı aktarıldı.

Baltık Filosu'ndan tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kaliningrad bölgesinde, komuta ve idari tatbikata bin 500'den fazla askeri personel, 10'dan fazla savaş gemisi ve hava birimleri katılacak.

Tatbikatın bir parçası olarak donanma taktik grupları belirlenen zamanda üslerinden ayrılacak ve filo kuvvetlerinin eğitim görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi'nde belirlenmiş bölgelere konuşlanacak. Tatbikat sırasında Baltık Denizi'ndeki gemi grupları hayali düşman gemilerine ve uçaklarını vurmak için top ve füze atışları yapacak" denildi. Açıklamada Bastion ve Bal tipi kıyı füze sistemlerinin kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

News Code 1906492

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