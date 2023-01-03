Çavuşoğlu'ndan "Erdoğan-Esad görüşmesi" açıklaması

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Suriye-Türkiye arasındaki 3'lü görüşmeyle ilgili, "ABD’den bize 'bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz." dedi.

ABD'ye ziyaret

Bakan Çavuşoğlu, 17 Ocak'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu?

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu?" sorusu üzerine, "Böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı: 'Aşamalı bir diyalog olacak' şeklinde. Önce istihbarat ve Savunma Bakanları, sonra Dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir."