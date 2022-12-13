Kabil'deki otele saldırıyı IŞİD-Horasan üstlendi

Terör örgütü IŞİD'in Afganistan kolu olan IŞİD-Horasan tarafından bugün yapılan duyuruda, Kabil'deki Longan Hotel'e yapılan saldırının sorumluluğunun üstlenildiği bildirildi.

Kabil'in Şehri Nav semtinde, ağırlıklı olarak Çinli iş insanlarının kaldığı bir otele yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, saatler süren çatışmanın ardından yaptığı açıklamada, otele saldıran üç saldırganın öldürüldüğünü belirtti.

Mücahid, saldırının sona erdiğini, hayatını kaybeden herhangi bir yabancı bulunmadığını, ancak iki yabancının otelin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yaralandığını dile getirdi.