Rusya'dan ABD'ye Patriot uyarısı

Rusya'nın ABD büyükelçiliği, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesinin "öngörülemez sonuçlar doğuracağı" konusunda Washington yönetimini uyardı. Elçilikten yapılan açıklamada ABD'nın bu hamleyle Ukrayna'daki çatışmanın içine git gide daha fazla çekildiği tespitine yer verildi. Rus diplomatlar, Washington'un izlediği çizginin Rusya-ABD ilişkilerinin yanı sıra küresel güvenlik açısından da risk arzettiğini ifade etti.



CNN, önceki gün ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'nın hava saldırılarına karşı korumak için kısa süre içinde ülkeye Patriot bataryaları sevk etme kararı aldığını bildirmişti. Yetkili ağızlardan konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Washington'un Kiev'e bu füzeleri tedarik etmesi halinde Patriot füze savunma sistemlerinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedefler olarak görüleceği konusunda uyardı.

Kaynak: Turkrus.com