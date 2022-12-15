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15 Ara 2022 12:17

Rusya'dan ABD'ye Patriot uyarısı

Rusya'dan ABD'ye Patriot uyarısı

Rusya'nın Washington büyükelçiliği yaptığı açıklamada, ABD'nin Patriot füze sistemlerini Kiev'e göndermesi halinde bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek yeni bir provokatif adım olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Rusya'nın ABD büyükelçiliği, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesinin "öngörülemez sonuçlar doğuracağı" konusunda Washington yönetimini uyardı. Elçilikten yapılan açıklamada ABD'nın bu hamleyle Ukrayna'daki çatışmanın içine git gide daha fazla çekildiği tespitine yer verildi. Rus diplomatlar, Washington'un izlediği çizginin Rusya-ABD ilişkilerinin yanı sıra küresel güvenlik açısından da risk arzettiğini ifade etti.
 
CNN, önceki gün ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'nın hava saldırılarına karşı korumak için kısa süre içinde ülkeye Patriot bataryaları sevk etme kararı aldığını bildirmişti. Yetkili ağızlardan konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Washington'un Kiev'e bu füzeleri tedarik etmesi halinde Patriot füze savunma sistemlerinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedefler olarak görüleceği konusunda uyardı.

Kaynak: Turkrus.com

News Code 1906466

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