Türkiye enflasyonda Venezuela ile yarışıyor

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış neredeyse haftadan haftaya 'güncellenirken' geçtiğimiz günlerde Tarım ÜFE oranlarının da açıklanmasıyla üretici temsilcileri yeni zamların da yolda olduğunu söyledi.

Dünya Bankası da Türkiye'deki bu durumun ciddiyetini gösteren gıda enflasyonu raporunu yayımladı. T24'te yer alan haberde, verilere göre yıllık gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke yüzde 321 ile Zimbabve oldu. Afrika ülkesini; yüzde 203 ile Lübnan, yüzde 158 ile Venezuela, yüzde 99 ile Türkiye takip etti.