İran'ın Çin'e tarım ürünleri ihracatı artacak

Seferi, Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua ve beraberindeki üst düzey heyetin Tahran ziyaretinin ekonomik açıdan önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

İran ile Çin arasında "25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması" kapsamında 16 mutabakat zaptı imzalandığını aktaran Seferi, sözlerine şöyle devam etti:

“Mutabakatlar, enerji, turizm, finansal, madencilik, tarımcılık ve sanayi gibi çeşitli alanları kapsaıyor. Çin'in tarım ürünlerine verdiği yeni izin çok önemlidir. Zira Çin'e tarım ürünleri ihracatında iyi bir büyüme grafiği yakalayabiliriz.”

Mehdi Seferi, İran-Çin ticari ilişkileri hakkında, “Bu yılın (İran takvimine göre) sonuna kadar İran ile Çin arasındaki ikili ticaret hacmi 30 milyar dolara çıkacak.” dedi.

İran'ın Çin'in başlattığı "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine katılımını öngören 25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması, Tahran ve Pekin yönetimleri tarafından geçen yıl imzalanmıştı.