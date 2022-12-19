Kanal İstanbul için ilk imzalar o ülkeyle atılıyor

Projeye ilişkin tartışmalar sürerken Türkiye'nin içinden kanal geçen Panama ile denizcilik anlaşması imzalayacağı açıklandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Panama'nın deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Kaymakcı, “Bu tecrübe Türkiye'deki Kanal İstanbul tartışmalarına ışık tutacak” dedi. Panama içinde kanal geçen bir ülke olması nedeniyle imzalanacak olan anlaşmayla Türkiye'deki Kanal İstanbul tartışmalarına içinde rehber niteliğinde bir ülke olarak görülüyor.

"Bir sakınca gelmez"

Anlaşmaya ilişkin konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Panama'nın içinden kanal geçen bir ülke olduğunu ifade ederek, Kanal İstanbul'a da rehber niteliğinde olabileceğini söyledi. Kaymakcı, Kanal İstanbul konusunda Latin Amerika ülkesinin bilgi ve deneyimleri görmekten, Türkiye'ye bir sakınca gelmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Karşılıklı büyükelçiler atanmıştı

Kaymakcı "Panama, içinden kanal geçen ve 'Panama' deyince de hakikaten kanalı akla gelen ülkelerden biri. Dolayısıyla bu konuda bu ülkenin bilgisini, deneyimini, teknik bilgisini görmekten, paylaşmaktan ben bir sakınca geleceğini düşünmüyorum. Eğer hani hassasiyetler de varsa Kanal İstanbul'la ilgili, belki Panama'nın bu deneyimleri Türkiye'deki bu tartışmaya da ışık tutacaktır diye düşünüyorum ama anlaşmanın özü denizcilik alanında ve benzer anlaşma 50 ülkeyle imzalanmış durumda. Yani çok özel bir yanı yok veya sadece bir çerçeveden ele alınarak hazırlanmış bir anlaşma değil" diye konuştu. Latin Amerika'nın son on yıldır en hızlı büyüyen ekonomisi olan Panama ile Türkiye arasında 2014 ve 2015'te karşılıklı olarak büyükelçilikler açıldı.

Kaynak: Yeni Şafak