Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı arttı

Yeni yılda çalışanlara verilecek asgari ücretin belirlenmesine yönelik toplantılar sürerken yoksulluk bir kez daha verilere yansıdı. DİSK/Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırı ise 27 bin 41 liraya çıktı.

Buna göre, sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı ise 260,59 TL. BİSAM’ın 4 kişilik hane halkı üzerinden yaptığı araştırmaya göre sağlıklı beslenmek için 1 ayda yapılması gereken harcama tutarları, yetişkin bir erkek için 2 bin 116 TL, yetişkin bir kadın için 2 bin 5 TL, 15-18 yaş arası bir genç için 2 bin 211 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.486 TL şeklinde oldu.

Tarım enflasyonu durdurulamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Tarım ÜFE verilerinde korkutan tabloyu ortaya koydu. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 7, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 139,49, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 169,45 artış gerçekleşti. Tarım ÜFE'de kasım ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış oldu. Balık ve balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,98 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 7,51 artış gerçekleşti.

Satın alma gücü de kalmadı

AB İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre Türkiye 2021'de 36 ülke arasında satın alma gücünde 30'uncu sırada yer aldı. Türkiye'yi Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan takip etti. Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla endeks değeri, Türkiye için 63 birim oldu.

Kaynak: Milli Gazete