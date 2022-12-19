İran dış ilişkilerini düzenleme konusunda kimseden izin almaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanının İran ile Rusya arasındaki işbirliğine ilişkin iddialarının yanı sıra Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak İran'a yönelik suçlamalarını asılsız ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü propaganda savaşının bir parçası olarak nitelendirdi.

Nasır Kenani, "ABD'li yetkililer İran'a yönelik asılsız siyasi iddialarının ve yasadışı eylemlerinin devamında, İran ile Rusya arasındaki savunma ve askeri işbirliğini sorguluyor!" ifadesini kullandı.

Kenani, "Yalan ve aldatmacaya dayalı bu Amerikan propaganda kampanyası İran üzerinde siyasi baskı yapmak, İranofobiyi körüklemek ve kendilerinin savaşçılığını örtbas etmek gibi çeşitli amaçlarla yürütülmektedir." ifadelerinde bulundu.

İranlı Sözcüsü, "Defalarca belirttiğimiz gibi İran ve Rusya arasında savunma işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği, ortak çıkarlar çerçevesinde ve iki ülkenin uluslararası hak ve yükümlülüklerine uygun olarak gelişmekte ve hiçbir üçüncü ülkeye karşı değildir" dedi.

Kenani, "İran, ulusal çıkarları doğrultusunda ve uluslararası kanun ve düzenlemeleri gözetirken dış ilişkilerini düzenlemede bağımsız hareket etmektedir ve kimseden izin almaz" diye kayetti.