Reisi, Nikaragua Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün remsmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'i ziyaret eden Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Latin Amerika ülkelerindeki kapsamlı kapasiteleri İran ile Nikaragua dahil Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platform olarak değerlendirdi.

İran ile Nikaragua arasındaki iyi ikili ilişkilere ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde iki ülke arasındaki olumlu ve yapıcı iş birliğine değinen Reisi, ABD başta olmak üzere emperyalizmden gelen düşmanlık ve baskılara karşı direnişi ilişkilerin ve işbirliklerinin derinleştirme sebepleri olarak nitelendirdi.

Reisi, ABD ve Batı'nın insan hakları gibi araçları bağımsız ve dirençli ülkelere karşı kötüye kullanmasını kınayarak, "Uyumlu ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek, emperyalizm cephesinin baskısını etkisiz hale getirmenin yollarından biridir." dedi.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada da İran'ın ABD'nin baskı ve yaptırımlarına karşı gösterdiği direnişe atıfta bulunarak, ülkesi ile İran arasındaki kapsamlı ekonomik ve ticari işbirliği belgesinin uygulanmasının önemine değindi.

Denis Moncada ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.