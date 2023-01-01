Tahran’da Şehit General Süleymani konulu konferans düzenlenecek

"Şehit Süleymani, Dünya Direniş Kahramanı" başlıklı ilk uluslararası konferans, direniş cephesinden bazı isimler ve İranlı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek.

Bu konferasn, küresel istikbar cephesine karşı direniş kültürünün yüksek değerlerini tanıtmayı ve korumayı, aynı zamanda Şehit General Süleymani’nin düşüncelerini ele almayı hedefliyor. Konuyla ilgili bilimsel kapasitelerin belirlenmesini amaçlayan konferans İran’daki üniversiteler ve bazı yabancı üniversitelerin katılımı ve Dünya Ehli Beyt Kurultayı (a.s) daimi sekreterliğinin desteğiyle gerçekleştirilecektir.

"Şehit Süleymani, Dünya Direniş Kahramanı” Konferansı Genel Sekreteri ve İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi yaptığı açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya gibi komşu ülkelerin yanı ısra bazı Afrika ve Avrupa ülkelerinden katılımcıların konferansta yer alacağını belirtti.

“Şu anda konferansa İngilizce, Farsça ve Arapça olmak üzere üç dilde çok sayıda makale ulaştı.” diyen Ekberi, konfernsa ilginin yüksek olduğunu kaydetti.

Ekberi, “Konferansın ilk gününde İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf açılış konuşması yapacak, ardından direniş cephesi liderlerinin katılımıyla özel paneller ve bilimsel toplantılar düzenlenecek.” dedi.

Hüseyin Ekberi, konfernasın 5 Ocak’ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuşamasıyla sona ereceğini söyledi.