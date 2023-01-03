Burkina Faso, Fransa'dan Vagadugu Büyükelçisi'ni görevden almasını istedi

Burkina Faso hükümeti, Fransa'dan ülkenin Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'yi görevden almasını talep etti. Ulusal basındaki, diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Burkina Faso hükümeti, Fransız yetkililerden Luc Hallade'nin geri çekilmesini istedi.

Burkina Faso askeri yetkililerinin, Fransız büyükelçiyi "güvenilir muhatap" kabul etmedikleri ve kendisiyle çalışmak istemedikleri belirtildi. Fransız diplomat, Fransa'yı kanıt olmaksızın terör gruplarına destek vermekle suçlayan Burkina Fasolulara "kullanışlı aptallar" demesinden dolayı tepki görüyordu.Burkina Faso'da 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmişti.Ülkede, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.

Kaynak: AA