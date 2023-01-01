Şehit General Süleymani direniş cephesini canlandırdı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ABD'nin terör saldırısında şehit düşen eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ailesi ile görüştü.

Şehit General Süleymani'nin gerçekleştirdiği hizmetleri övgüyle yad eden Ayetullah Hamanei, Şehit Süleymani'nin direniş cephesini canlandırdığını söyledi.

Ayetullah Hamanei, "Direniş cephesini maddi ve manevi açıdan güçlendiren Şehit Süleymani gelişmekte olan bu varlığı ABD ve Siyonist Rejim’e karşı donattı, korudu ve yeniden canlandırdı.” dedi.

Filistinlilerin Siyonistlere karşı mücadelede kaydettiği ilerlemelere ve Irak, Suriye ve Yemen'de direniş gruplarının kazanımlarına değinen İslam Devrimi Lideri, “General Süleymani, Kutsal Savunma döneminde elde ettiği tecrübeler, yoldaşlarıyla yaptığı istişareler ve bu ülkelerin iç imkanlarından yararlanarak direnişi güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, Şehit General Süleymani’nin terör örgütü IŞİD karşı savaşta kilit bir rol oynadığını belirterek, “Bu konuda Şehit Süleymani sınamalardan başarıyla çıktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani’nin olağan üstü faaliyetlerini takdir eden Devrim Lideri, “Allah’a hamdolsun ki birçok konuda Şehit Süleymani’nin boşluğu dolduruldu.” açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei, “Direniş grupları kendilerini İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliğinin bir parçası ve İslam'ın kanadı olarak görüyorlar. Bu hareket bölye devam edecektir.” diye konuştu.

General Kasım Süleymani’nin şehadetinin üçüncü yıldönümü arifesinde yapılan görüşmede İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ve bazı askeri yetkililer hazır bulundu.

General Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.