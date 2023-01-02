Bağdat’ta direniş kahramanlarının büstü

Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 3. yıldönümü münasebetiyle Bağdat Havalimanı yakınlarında bulunan caddeye direniş kahramanlarının büstleri yerleştirildi.

Direniş şehitlerini anma törenine hazırlanan Irak'ın Bağdat, Musul ve Basra gibi şehirlerin sokaklarında Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandis'in büyük resimleri asıldı.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.