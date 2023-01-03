John Bolton Türkiye'nin NATO üyeliğini hedef aldı

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'yi hedef alan bir yazıya imza attı.

Bolton, The Telegraph için "Batı'nın zayıflığı, Putin'in zaferine imkan tanıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bolton'dan Türkiye karşıtı yazı

Yazısında Türkiye ile ilgili sorgulayıcı bir tavır içerisine giren Bolton, 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşünü beyan etti.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten Bolton, "Ancak Rusya'nın ticari ve askeri ortakları, ne yazık ki Türkiye de dahil olmak üzere, ihtiyaç anında Rusya'yı terk etmedi." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin NATO üyeliği gündeme gelmeli"

Ankara'nın askeri ittifaktaki varlığından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Bolton, şöyle dedi:

"Türkiye'nin NATO üyeliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse gündeme gelmeli."

Kaynak: Yeni Şafak