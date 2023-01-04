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4 Oca 2023 16:11

Emir Abdullahiyan'dan Fransa'ya karikatür tepkisi

Emir Abdullahiyan'dan Fransa'ya karikatür tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan saygısız karikatüre tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karikatüre tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak.

Paris hükümetinin bu tür uygunsuz girişimlerinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik."

News Code 1906831

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