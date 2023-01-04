Emir Abdullahiyan'dan Fransa'ya karikatür tepkisi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Fransız Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karikatüre tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak.

Paris hükümetinin bu tür uygunsuz girişimlerinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik."