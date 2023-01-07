İran-Irak arası yeni uçak seferleri başladı

Fars Havalimanları Genel Müdürü Gulamrıza Kerim Ağayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Pars Havayolları şirketinin Şiraz-Necef uçak seferleri 5 Ocak tarihinden itibaren başladı." dedi.

Uçuşların her Perşembe günü yapılacağını kaydeden Kerim Ağayi, "Pars Havayolları uçuşlarda Bombardier CRJ-200 tipi uçağını kullanıyor." ifadesini kullandı.

Necef'e giden İranlı Ehlibayt aşıkları kentte bulunan Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'ni ziyaret ediyor.

Türbe dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Hz. Ali (a.s) Türbesine gelen ziyaretçi sayısı Irak'taki güvenlik sorunu yüzünden yıllar içinde düşüş gösterse de şimdi bu sayı yavaş yavaş artıyor.