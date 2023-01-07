Şehit General Süleymani Yemen’de anıldı

Arap medyasına göre ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit düşen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3. şehadet yıldönümünde Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine İran’ı temsilen Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahtari, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, Filistin İslami Cihat Hareketi üst düzey üyelerinden Halid Bataş, Irak Ketaib Seyyid-i Şüheda Hareketi Genel Sekreteri Ebu Ala el-Velayi ve birçok önemli isim katıldı.

Halid Bataş törende yaptığı konuşmada, “General Süleymani, İsrail düşmanına karşı mücadelede bir kılıç ve Filistin halkını korumada bir zırh gibiydi.” dedi.

Şehit Süleymani’nin Filistin direnişini silahlarla desteklediğini anlatan Halid Bataş, onun Irak ve Suriye'de Amerikan planlarını çökerttiğini söyledi.

Ayetullah Ahtari da, “Bu anma töreni tüm Müslümanlar ve özellikle direniş güçlerine adanmıştır. Şehit General Süleymani, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de direnişin yanında yer aldı.” ifadesini kullandı.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.