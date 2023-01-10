Türkiye'de seçim için 30 Nisan hazırlığı

Milli Gazete'nin haberine göre, erken seçim tartışmaları sürerken, iktidar kanadının 30 Nisan tarihine göre hazırlıklarını başlattığı ortaya çıktı. Kamu ve özel şirketlerle yapılan özel görüşmelerde, yapılacak zamların 1 Mayıs sonrasına ötelenmesi istendi.

Erken seçim için 30 Nisan tarihine göre çalışma başladığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimlerin mevsim şartlarının dikkate alınarak öne çekilebileceğini açıklaması, gözleri erken seçim tarihine çevirirken, Ankara kulislerini de hareketlendirdi. İktidar kaynaklarından alınan bilgiye göre 30 Nisan tarihi için çalışma başlattıldığı öğrenilirken, kamu ve özel şirketlerin teker teker Beştepe’ye çağrılarak, 1 Ocak itibarıyla yapılacak zamların Mayıs ayına ötelenmesinin istendiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimlerin mevsim şartlarının dikkate alınarak öne çekilebileceğini açıklaması, muhtemel seçim tarihlerinin tartışılmasını gündeme getirdi.

Buna göre 14 Mayıs tarihi ihtimali üzerinde durulurken, Beştepe’nin daha erken bir tarihe göre hazırlıkları başlattığı ortaya çıktı. Beştepe’nin, kamu ve özel şirketlerin 1 Ocak’ta yapacakları zamların özellikle 1 Mayıs’a ötelenmesini istemesi, erken seçim tarihi konusunda önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.