Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ile görüştü

Türk medyasına göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında süren yakın ilişkilerin yanı sıra APA kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. TBMM ile Azerbaycan Meclisi arasında daha önceki yıllarda imzalanmış işbirliği protokollerinin güncellenmesi konusu gündeme geldi.

Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdiğini belirterek, "Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.