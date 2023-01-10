İran-Türkiye-Azerbaycan Meclis Başkanları üçlü görüşme yaptı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, ekonomik ile diplomatik ilişkileri geliştirmek ve bölgesel sorunları ele almak amacıyla Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu toplantısı sırasında görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başından bu yana, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi ve bunu yine bölgede yer alan devletlerin kendi aralarındaki diyalog, istişare ve işbirliğiyle yapması gerektiğini söyledi ve "Bölgesel ve küresel barışın tesisi için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

İran Meclis Başkanı Galibaf ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da üçlü görüşme formatına devam edilmesi yönünde görüş bildirerek, destek oldu.

Bunun üzerine bir sonraki toplantının Bakü veya Tahran'da yapılması konusunda mutabık kalındı.