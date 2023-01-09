İran Meclis Başkanı Antalya'da Azeri mevkidaşı ile görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu toplantısı sırasında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.
Galibaf başkanlığındaki bir heyet Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gitti.
Galibaf’a Türkiye ziyaretinde İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yardımcısı Yahup Rızazade'nin yanı sıra bazı milletvekiller eşlik ediyor.
Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu, TBMM Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde 9-10 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.
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