ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için yeni şart

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.

Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi.

Kongre'den onayın istenmesinin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi.

Türkiye, Ekim 2021'de mevcut savaş uçakları için 40 F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez satışa karşı olduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar, Türkiye'nin, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması halinde ABD Kongresi'nin de F-16 satışını onaylayabileceğini belirtiyor.