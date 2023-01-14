ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ndan F-16 engeli

Demokrat Parti New Jersey Senatörü, Erdoğan Yönetimi’nin 40 adet F-16 satışı ve 80 adet uçağın modernizasyonu konusundaki uzun süredir isteğine karşı çıkmaya devam ediyor.

Rum lobisine yakınlığıyla da bilinen Menendez’in “satışı Biden Yönetimi onaylasa bile komiteden geçirmemekte kararlı olduğu” bildirildi.

Wall Street Gazetesine göre, Biden Yönetimi, Türkiye’ye F-16, Yunanistan için de F-35 savaş uçağının satışını Kongre’ye bildirmeyi planlıyor.

Gazete, satış anlaşmasının Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına izin vermesine bağlı olacağını da yazdı.

Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez’in fikrini değiştirmediği, satışa karşı çıkacağı bildirildi. Senatör Menendez’in geçen ay Beyaz Saray’a satışı desteklemeyeceğini söylediği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın bir yetkilisi, “Kongre resmi olarak bilgilendirilmeden potansiyel askeri satışlar hakkında yorum yapmadıklarını” söyledi.

Buarada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Washington’a geliyor.

Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’le F-16 konusunu görüşecek.

Görüşmede Erdoğan Yönetimi’nin son zamanlarda Esat Yönetimine yakınlaşma politikasının da ele alınması bekleniyor. Biden Yönetimi, Ankara’nın Esat Yönetimiyle ilişkilerini normalleştirme girişimlerine karşı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TELE 1

