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10 Ara 2022 17:08

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Tahran, İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff'i İngiliz makamların İran içişlerine yönelik açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, İngiliz yetkililerin İran'ın iç gelişmelerine ilişkin 'müdahaleci' açıklamaları ve ülkedeki "karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının" devam etmesine tepki olarak İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, İngiliz makamların İran içişlerine yönelik açıklamalarının devam etmesi, Londra hükümeti ile medyasının İran karşıtı faaliyetleri ve İran vatandaşlarına karşı uygulanan yaptırımlar şiddetle kınandı.

Simon Shercliff'e ülkesinin İran karşıtı politikalar ile Londra merkezli Farsça TV kanallarının kışkırtma çabalarının İran halkının İngiltere’ye yönelik nefretini artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı iletildi.

İngiltere Büyükelçisine, İran İslam Cumhuriyeti'nin İngiliz yaptırımlarına karşılık verme hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

Söz konusu görüşmede hiçbir belge sunmadan İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı yolladığını ileri süren Londra'nın iddiası şiddetle reddedildi.

İngiltere Büyükelçisi Shercliff ise, durumu Londra'ya bildireceğini kaydetti.

News Code 1906358

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