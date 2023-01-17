Vietnam Devlet Başkanı Phuc istifa etti

Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, iktidardaki Komünist Parti'nin çok sayıda yetkilinin ihlal ve görevi kötüye kullanmasından kendisini sorumlu tutması sonrası istifasını sundu.

Ülkenin eski başbakanlarından 68 yaşındaki Phuc, sembolik olarak kabul edilen bu görevi iki yıla yakın bir süredir yürütüyordu.

Vietnam Komünist Partisi, istifa talebini kabul ettiği Phuc'un Devlet Başkanlığı, 2021-2026 dönemi Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı, politbüro ve parti komitesi üyeliğini sona erdirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Phuc'un görevinden istifa edip emekli olmaya karar verdiği, partinin de yönetmelikleri ve kanunları göz önünden bulundurarak istifayı kabul ettiği belirtildi.

Phuc'un partinin ve devletin kilit liderlerinden olduğu, komite ve politbüroda önemli görevler üstlendiği ifade edilen açıklamada Phuc'un 2016-2021 yılları arasında başbakanlık görevini yürüttüğü, özellikle Covid-19'la mücadelede önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.

Kaynak: Euronews