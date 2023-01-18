Ayetullah Hamanei, İslami Tebliğ Kurumu yetkilileri ile görüştü

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, İslami Tebliğ Kurumu tarafından yürütülen iyi çalışmaları takdir etti.

Ayetullah Hamanei, yeni düşünceye dayalı değerli ürünlerin üretimi ve sunumunu ve tebliğin sosyal ve kültürel gerekliliklerini göz önünde bulundurmasını kültür kurumlarının iki önemli görevi olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, kültürel çalışmaların gereksinimlerine dikkat etmeyi gerekli bir strateji olarak gördü.

Kültür-tebliğ faaliyetlerinde ulusal dile dikkat edilmesini bu gerekliliklerden biri olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, "Bir gençle iletişim kurmanın dili, cahil biriyle konuşmanın dilinden farklıdır, tıpkı diğer ülkelerdeki konuşma ve tebliğ dilinin ülke içindeki kültürel-tebliğ faaliyetlerinden farklı olması gerektiği gibi." ifadelerinde bulundu.