İran'ı parçalamak isteyenler başaramadılar

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kum halkının 9 Ocak 1978 senesinde Pehlevi rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmasının yıl dönümünde bu kentin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede yaptığı konuşmasının satır başları şöyle;

-9 Ocak Olayları anma etkinliği her yıl tekrarlanır. Bu etkinlikler sürekli olarak devam etmeli. Zira Kum Ayaklanması sıradan bir olay değildi. Tarihin dönüştürücü olaylarını yaşatmak herkesin görevidir.

-Batıl çevreleri, İslam Devrimi ile ilgili anma günlerinin canlı olarak düznelenmesini istemiyor. Bu çevreler anma günlerini gizlemeye ve hatta inkar etmeye çalışıyor.

-Savaş döneminde (8 yıllık İran-Irak Savaşı) dünyanın büyük güçleri İran'ı parçalamak için el ele verdi, ama başarısız oldu.

-Saddam gibi deli adam sahaya indi. ABD, Avrupa ülkeleri, NATO güçleri ve Sovyetler Birliği ona yardım etti. Gerici Arap ülkeleri de onu finanse ederek paralarını savurdu. Nihayetinde Saddam hiçbir şey yapamadan ülkesine geri döndü.

-Bazı yabancı medya ve kişiler İran’da yaşanan olayları anlatırken sokağa inenlerin ülkedeki ekonomik veya yönetim zaafiyetine karşı olduklarını ileri sürdüyorlar. Ancak bu doğru değil. Olaylarda ülkenin kuvvetli yönleri ortadan kalırılmaya çalışıldı.

-Son olaylar da yabancı düşmanın parmağı olduğu açıktı. Amerikalılar, Avrupalılar ve farklı Avrupa ülkeleri bu olaya bir şekilde müdahil oldu.

-Kargaşa olaylarıyla ilgili düşmanın en önemli aracı, sosyal medya ile Batı, Arap ve Siyonist medyanın kara kampanyasıydı.

-Elbette ülkede ekonomik ve geçim sorunu olduğuna şüphe yok, ancak bu sorun çöp tenekelerini yakmak ve kargaşa çıkarmakla çözülebilir mi? Hiç huşkusuz bu işler ülkeye ihanettir ve sorumlu kurumlar bunlarla ciddi ve adil bir şekilde ilgilenir.

-Ülkede büyük işler ve değişimin yapılmasına ihtiyaç var, bunları yapmak mümkündür. Bu çalışmlar zor süreci atlatmamıza yardımcı olur.

-Daha önce defalarca söyledim yine de tekrarlıyorum. Düşmanın ana gündeminde kara propaganda yer alıyor, bunun çaresi de doğruları anlatmaktır.