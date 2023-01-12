Düşman, yanlış hesaplamasından dolayı son olaylarda başarısız kaldı

Hazreti Fatıma'nın (s.a) kutlu doğum günü nedeniyle bir grup Ehlibeyt (s.a) mersiyehanı bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede ülkede çıkan son olaylarda düşmanın planı ve hesaplamasını açıklayarak, "Bu olaylarda düşmanın planı kapsamlı olsaysı da hesaplaması yanlıştı" dedi.

Düşmanın ülkeyi parçalamak ve yok etmek için gerekli tüm faktörleri kullandığını vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Bu faktörler arasında ekonomi faktörü vardı. Çünkü ülkenin ekonomik durumu iyi değildi ve iyi değildir. Dolayısıyla halkın geçim sıkıntısı onların kullanabilecekleri bir faktördü." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca güvenlik meselesi, casusluk timlerinin sızması, İranofobi, etnik, dini, siyasi ve kişisel motivasyonların kışkırtılması ve yaygın propaganda düşmanları aylar önce harekete geçiren diğer yıkıcı faktörlerdi."

Düşmanın yanlış hesaplamalarından dolayı başarısız kaldığını belirten Ayetullah Hamanei, "Düşmanlar ekonomik sorunlar nedeniyle İran milletinin onların yıkım ve bölücü planlarını destekleyeceğini düşünüyorlardı. Çeşitli hakaretlerle ülke yetkililerini saha dışına çıkarabileceklerini düşündüler. Kargaşa ile ülkenin üst düzey yetkilileri arasında anlaşmazlık çıkarabileceklerini düşündüler. ABD hizmetindeki bazı ülkelerin petrol dolarlarıyla, İslam Cumhuriyeti'nin iradesini etkileyebileceklerini ve genölerimizi umutsuz edecebileceklerini düşündüler. Ancak hata yaptılar ve kimse onlara aldırış etmedi" ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Düşmanlar hata yaptılar. Çünkü İslam Cumhuriyeti'nin iradesi ve kararlılığı, onların tüm güç unsurlarından daha güçlü ve sağlamdı" diye kaydetti.

Düşmanların 40 yıldır İran'a karşı eylemde bulunmak için ellerinden geldiğini yaptığını ifade eden Ayetullah Hamanei, hesaplamalarının yanlış olduğundan dolayı başarısız olduklarını ve ileride de başarısız olacakalarını söyledi.