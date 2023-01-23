  1. Spor
23 Oca 2023 13:13

Ronaldo ilk kez Al Nassr forması giydi, maçın yıldızı Talisca oldu

Ronaldo ilk kez Al Nassr forması giydi, maçın yıldızı Talisca oldu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da yeni takımı Al Nassr formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Al Nassr, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al İttifak'ı 1-0 mağlup etti.

22,862 seyircinin izlediği maçın tek golü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan geldi. 

Al Nassr ligde 14 karşılaşma sonunda maç fazlasıyla Al Hilal'in bir puan önünde lider.

37 yaşındaki Ronaldo geçen ay spor tarihinin yıllık bazda en pahalı sözleşmesine imza atmıştı. 
Portekizli yıldızın, 2025'e kadar sözleşme imzaladığı Al Nassr'dan yılda 214 milyon dolar alacağı bildiriliyor. 

Sosyal medyada yaklaşık 800 milyon takipçisi olan Ronaldo 2020'de, geliri 1 milyar doları aşan ilk futbolcu olmuştu.  

News Code 1907235

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