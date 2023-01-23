Ronaldo ilk kez Al Nassr forması giydi, maçın yıldızı Talisca oldu

22,862 seyircinin izlediği maçın tek golü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan geldi.

Al Nassr ligde 14 karşılaşma sonunda maç fazlasıyla Al Hilal'in bir puan önünde lider.

37 yaşındaki Ronaldo geçen ay spor tarihinin yıllık bazda en pahalı sözleşmesine imza atmıştı.

Portekizli yıldızın, 2025'e kadar sözleşme imzaladığı Al Nassr'dan yılda 214 milyon dolar alacağı bildiriliyor.

Sosyal medyada yaklaşık 800 milyon takipçisi olan Ronaldo 2020'de, geliri 1 milyar doları aşan ilk futbolcu olmuştu.