MSB’den F-35 açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Savunma Bakanlığı’yla F-35 savaş uçakları konusunda yapılan görüşmede istişarelerin devamı konusunda mutabık kalındığını, görüşmelerin ilkbahar aylarında Ankara’da devam edeceğini açıkladı.

MSB’den bugün yapılan yazılı açıklamada, F-35 savaş uçakları konusunda Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmelerin Washington’da yapıldığı duyuruldu. MSB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir. Heyetler, istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır.”

Kaynak: Milli Gazete