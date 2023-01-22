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22 Oca 2023 11:19

Afganistan'da ''şüpheli'' salgın: 21 kişi öldü

Afganistan'da ''şüpheli'' salgın: 21 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 'şüpheli' salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.

Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.

Kaynak: Star

News Code 1907207

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