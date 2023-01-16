Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi

Afgan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin özellikle iç ve kuzey bölgelerinde son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar can aldı.

Buna göre, Badgis'de 4'ü çocuk 5, Herat ve Bağlan'da sokaklarda yaşayan 9, Host'ta 5, Faryab'da 2, Cüzcan'da 2 ve Sar-e Pol'da 1 kişi donarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yüzlerce kişinin hipotermi nedeniyle hastanelere müracaat ettiği ve binlerce büyükbaş hayvanın da öldüğü ifade edildi.

Afganistan'da, ekonomik kriz nedeniyle kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Öte yandan, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olduğu ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini de güçleştiriyor.

Kaynak: Yeniçağ