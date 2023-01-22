Zimbabve'den İran'a "otomobil üretimi" önerisi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatımi Emin, Tahran'da bulunan Zimbabve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sekai Nzanza ile bir araya geldi.

Nzanza, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın İran ile yeni bir işbirliğine ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiğini vurguladı.

Zimbabve Sanayi ve Ticaret Bakanı, "İran ile yenilenebilir enerji alanında birlikte çalışabiliriz. Tahran ile ayrıca otomobil üretimi alanında da iyi bir işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Fatımi Emin ise İranlı sirketlerin madencilik sektörü ve altın üretimi alanında Zimbabve ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.