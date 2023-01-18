İran Yol ve Şehircilik Bakanı Katar'a gidecek

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Katarlı mevkidaşının davetine icabetle Doha'ya ziyarette bulunacak.

Bezrpaş bu ziyaret sırasında Katarlı mevkidaşı ile deniz, hava ve diğer konular da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulaşım işbirliğinin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

İran heyeti iki gün sürecek Doha ziyaretinde mevkidaşları ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından iki ülke kapsamlı bir ulaşım işbirliğinin sağlanması konusunda mutabık kalacaktır.