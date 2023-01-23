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23 Oca 2023 09:51

Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.

Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.

Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sputnik
 

News Code 1907230

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