İslam Devrimi Lideri'nden "yeni eğitim öğretim yılı" mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hameney, yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğrencilere, öğretmenlere ve akademisyenlere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, son dönemdeki savaşlarda şehit düşen öğrenci, öğretmen ve profesörleri rahmetle yad etti.

Ayetullah Hamaney, yeni eğitim yılının toplum için neşe, umut ve aydınlık bir geleceğe doğru hızlı bir hareketin müjdecisi olduğunu ifade etti.

Öğrenci ve öğrencilere "ilim, takva, bilgi ve yetkinlik" ile donanmaları yönünde çağrıda bulunan Devrim Lideri’nin mesajında, "Okulları ve üniversiteleri ikinci eviniz olarak görün. Bu kurumların mahremiyetini koruyarak, farkındalık ve bilincin artırılması yönünde çaba sarf edin; böylece bu kurumları vatanımızın ilerleme merkezi haline getirin” ifadelerini kullandı.

Mesajda, “Bugün, özellikle suçlu ABD yönetimi ve sahte Siyonist rejim başta olmak üzere, emperyalist sistemin zulmünün arttığı bir çağda; bilim, takva ve ahlakla harmanlanmış bir güç, saldırganların ellerini insanlıktan koparan çelik bir kalkan ve keskin bir kılıç gibidir.

Sizler, aynı sıralarda oturan, ancak şimdi vatan ve şeref adına İran’ın izzet ve onuru için her türlü cephede mücadele eden nesillerin yerini alacaksınız. Onlar, tıpkı kendilerinden önceki fedakarlık timsalleri ve ülkenin azametini temsil eden efsanevi kahramanlar gibi, sizin de yolunuzu aydınlatan birer rehber ve örnek olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayetullah Hamenei ayrıca, yetkililere de eğitim camiasına yönelik önemli bir tavsiyede bulunarak; öğretmen ve akademisyenlerin geçim koşullarının iyileştirilmesi için tedbirli planlamalar yapılması ve etkin çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

