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24 Oca 2023 10:45

Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a giden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Çavuşoğlu temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı

Toplantıda EİT çatısı altındaki iş birliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçların değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İHA

News Code 1907259

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