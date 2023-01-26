Emir Abdullahiyan, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam saatlerinde Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Emir Abdullahiyan görüşmede, Fransa'nın kışkırtıcı tutumunun dostane bir tavır olmadığını belirterek bazı Fransız yetkililerin müdahaleci açıklamalarını eleştirdi ve "Tahran her zaman müzakere ve diplomasi yolunu tercih ediyor, ancak gördüğünüz gibi, çatışmacı adıma misilleme olarak acil ve etkili şekilde yanıt verdik" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili Avrupa Palamentosunun yapıcı olmayan eylemine tepki gösteren Emir Abdullahiyan, bu ordunun İran’ın ulusal güvenliğinin koruyucusu olduğunu ve bölgede güvenliğin sağlanması ile terörle gerçek mücadelede yapıcı rol oynadığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, “İran, Avrupa'nın tavırlarını titizli bir şekilde izliyor ve kendi atacağı adımlarını ona göre ayarlayacaktır." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkileri diyalog ve etkileşim ekseninde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan İranlı bakan, "Trump'ın başarısız yaptırım politikasını tekrarlamayın. Bugün Tahran, Avrupa Birliği ve İngiltere'ye misilleme olarak 33 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine dahil etti." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı da telefon görüşmesinde, Tahran ile Paris arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, ülkesinin, İran'ın içişlerine karışmadığını ileri sürdü.

Colonna ayrıca, Fransız mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.