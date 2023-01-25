İran CICA Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlemeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay ile yaptığı görüşmede, İran'ın CICA'ya özel önem verdiğini vurgulayarak, İran Cumhurbaşkanı'nın Astana Zirvesi'ne katılması ve SICA onaylarına desteğinin işbirliğinin büyüdüğünü gösterdiğini söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, İran'ın önümüzdeki üç ay içinde Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay İran'ın CICA'nın önemli üyelerinden biri olduğunu ve örgütün karar alma süreçlerine yapıcı bir katılımı olduğunu belirterek, "SICA Sekreterliği, dışişleri bakanları toplantısının Tahran'da düzenlenmesi önerisini önemli bir adım olarak değerlendirmekte ve bu konuyu olumlu bir görüşle desteklemektedir." dedi.