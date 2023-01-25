Emir Abdullahiyan, Taşkent'teki Hazreti İmam Külliyesi'ni ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Taşkent'te Hazreti İmam Külliyesi'ni ziyaret etti
Hazreti İmam Külliyesi'nde "Osman Mushafı" olarak bilinen, Kur'an-ı Kerim muhafaza ediliyor.
Üçüncü halife Osman döneminde ceylan derisi üzerine yazılan bu Kur'an-ı Kerim, Emir Timur tarafından Irak'tan Semerkant'a getirilmiş, fakat eski Sovyet Birliği döneminde Rusya'ya götürülmüş.
Ulemaların talebi üzerine Kur'an-ı Kerim 1926 yılında yeniden Özbekistan'a getirilmiş.
Taşkent’te saklanan Kur'an-ı Kerim 53x68 cm. ebadındadır va 353 varaktan oluşuyor.
Külliye içindeki görkemli yapılar arasında Barak Han Medresesi, İmam Buhari Medresesi, Tilla Şeyh Camisi ve Hazreti İmam Camii bulunuyor.
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