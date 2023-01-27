ABD’den Türkiye’ye 'Rusya’ya yaptırım' baskısı artıyor

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD'nin Rusya ve Belarus'tan gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması halinde, Türkiye'ye yaptırım uyarısında bulunduğunu yazdı.

Havacılık istatistiklerine de yer verilen habere göre, 1 Ekim 2022'den bugüne kadar Rus ve Belarus hava yollarına ait Boeing uçakları Türkiye'ye 2 bin 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi. ABD yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın ABD yapımı ticari uçakları kullanmasına yasak getiren ihracat kontrolü uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Sputnik