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24 Oca 2023 17:02

İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan ABD'nin yeni yaptırım kararına sert bir şekilde tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan, sosyal medya twitter hesabından ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray insan haklarından söz edecek konumda değil. Afganistan, Irak, Yemen, Filistin ve Suriye'de 2 milyona yakın insanın katledilmesi, Ukrayna'da savaşın körüklenmesi ve orada barışın engellenmesi ABD’nin müdahalelerinin sonucudur. İkiyüzlü açıklamalarınıza son verin. İran halkı kurt gibi düşmanlarını iyi tanıyor."

ABD yönetimi, insan hakları iddiasıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısını ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanını yaptırım listesine eklemişti.

News Code 1907268

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