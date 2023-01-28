Doğu Kudüs'te yeni direniş eylemi

Dün akşam Kudüs'ün kuzeyindeki bir yahudi yerleşim merkezinde en az 7 işgalcinin ölmesine, 12 işgalcinin de yaralanmasına sebep olan eylemin ardından bugün de Kudüs'ün merkezinde Silvan bölgesinde işgalcilere yönelik olarak gerçekleştirilen yeni bir eylemde iki işgalci yaralandı. Eylemcinin kuvvetli ihtimalle şehit edilmiş olabileceği belirtildi.

Siyonistlere ait haber kaynaklarının verdiği haberlere göre Kudüs'ün Silvan bölgesindeki bir yahudi yerleşim mahallesi yakınında gerçekleştirilen silahlı eylemde iki işgalci yaralandı.

Siyonistlere ait Kanal 12 televizyonu yaralılardan birinin göğsünden vurulduğunu diğerinin de bilinç kaybına maruz kaldığını haber verdi.

Gerek dün akşam gerçekleştirilen eylemin ve gerekse bugün Silvan'da gerçekleştirilen eylemin işgal güçlerinin perşembe sabahı Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği ve 9 kişinin şehit olmasına, 4'ü ağır 20 kişinin de yaralanmasına neden olan katliama cevap olduğu belirtiliyor.

Cenin katliamından sonra direniş liderlerinin yaptığı açıklamalarda işgal rejiminin bu katliamın bedelini mutlaka ödemek zorunda kalacağını ve direnişin cevabının geç kalmayacağını vurgulamışlardı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi