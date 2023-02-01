İran'dan Pakistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından Pakistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralılara acıl şifalar diliyoruz. İran her zaman Pakistan'ın yanındadır".

Pakistan'da Pazartesi günü bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında 100 kişi hayatını kaybetti.