Pakistan’da camide intihar saldırısı

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide şiddetli patlama meydana geldi.

Polis, patlama sonucu caminin bir bölümünün yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı. Namaz sırasında meydana gelen patlamada yaralanan çoğu ağır durumdaki en az 90 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli patlamanın cemaatin namaz için bir araya geldiği sırada yaşandığı bildirildi.

Pakistan televizyonu Geo News, olayın intihar saldırısı olduğunu, bir kişinin üzerindeki patlayıcıları kalabalığın ortasında infilak ettirdiğini aktardı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmezken, Pakistan medyası saldırının arkasında Taliban olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Sözcü