  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Oca 2023 15:43

Suriye'den İran’daki sabotaj eylemine kınama

Suriye'den İran’daki sabotaj eylemine kınama

Suriye hükümeti, İran’ın İsfahan kentindeki savunma sanayi kompleksine yönelik başarısız saldırı girişimini kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye, İsfahan’daki bir İran savunma sanayi kompleksine yönelik başarısız saldırı girişimini kınadı. Güvenliğini, gücünü, mevzilerini ve refahını, bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu provokasyonlar karşısında İran liderliği, hükümeti, ordusu ve halkıyla dayanışmasını ifade etti.’’ denildi.

Dışişleri Bakanlığı paylaşımında ayrıca, "Suriye, bölge ve dünyada güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği için bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını talep ediyor’’ diyerek, bu korkak eylemi gerçekleştirenlerden hesap sorulmasını istediğini ve saldırgan ve provokatif eylemlerinin sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: SANA

News Code 1907394

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler