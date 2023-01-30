Suriye'den İran’daki sabotaj eylemine kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye, İsfahan’daki bir İran savunma sanayi kompleksine yönelik başarısız saldırı girişimini kınadı. Güvenliğini, gücünü, mevzilerini ve refahını, bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu provokasyonlar karşısında İran liderliği, hükümeti, ordusu ve halkıyla dayanışmasını ifade etti.’’ denildi.

Dışişleri Bakanlığı paylaşımında ayrıca, "Suriye, bölge ve dünyada güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği için bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını talep ediyor’’ diyerek, bu korkak eylemi gerçekleştirenlerden hesap sorulmasını istediğini ve saldırgan ve provokatif eylemlerinin sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: SANA