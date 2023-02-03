  1. Türkiye
3 Şub 2023 10:28

Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüşecek

Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Başbakanı Albin Kurti bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Kayank: TRT Haber

News Code 1907444

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